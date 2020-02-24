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В Николаеве, спасатели тушат пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило сегодня 24 февраля в 12:42.
На место происшествия направлены дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют горение, которое быстро распространяется под действием погодных условий и прилагают максимумусилия для недопущения увеличения ее площади, - сказано в сообщении.
В 13:58 пожар на площади 500 квадратных метров локализован.
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В Николаеве, спасатели тушат пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре на линию 101 поступило сегодня 24 февраля в 12:42.
На место происшествия направлены дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют горение, которое быстро распространяется под действием погодных условий и прилагают максимумусилия для недопущения увеличения ее площади, - сказано в сообщении.
В 13:58 пожар на площади 500 квадратных метров локализован.
Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение