В Николаеве, спасатели тушат пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре на линию 101 поступило сегодня 24 февраля в 12:42.

На место происшествия направлены дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

- Из-за сильного порывистого ветра существовала угроза распространения огня на здания и технику, расположенные рядом. Сейчас пожарные ликвидируют горение, которое быстро распространяется под действием погодных условий и прилагают максимумусилия для недопущения увеличения ее площади, - сказано в сообщении.

В 13:58 пожар на площади 500 квадратных метров локализован.

Напомним, в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение