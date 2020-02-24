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На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер мужчина.
Об этом сообщается на странице правозащитной организации «Право на захист» в Facebook.
Сообщается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо.
На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь. Спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.
Ранее сообщалось, что 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер мужчина.
Об этом сообщается на странице правозащитной организации «Право на захист» в Facebook.
Сообщается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо.
На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь. Спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.
Ранее сообщалось, что 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.