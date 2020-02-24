На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» умер мужчина.

Об этом сообщается на странице правозащитной организации «Право на захист» в Facebook.

Сообщается, что 80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине, которая везла супругов с «нулевого» блокпоста, пенсионеру стало плохо.

На паспортном контроле он потерял сознание. Врачи сразу начали оказывать ему первую помощь. Спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

Ранее сообщалось, что 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.