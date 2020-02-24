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Сегодня утром, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью, - сказано в сообщении.
В полиции отмечают что решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.
Напомним, что вечером, 23 февраля на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское Николаевской области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.
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Сегодня утром, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
— В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью, - сказано в сообщении.
В полиции отмечают что решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Отмечается, что устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и его причины.
Напомним, что вечером, 23 февраля на трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Зайчевское Николаевской области водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 32-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть.