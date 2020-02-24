В Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщают НикВести.

Как сообщили очевидцы аварии Range Rover ехал по проспекту Центральному, со стороны улицы Пушкинской, в направлении Садовой. На перекрестке с улицей Московской внедорожник врезался в маршрутку. От полученного удара маршрутка перевернулась на бок. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

фото: FB Виктор Погромский

Отметим, что светофоры на данном перекрестке работают в режиме мигающего желтого. Точно пока не известно количество пострадавших

Напомним, 24 февраля, на проспекте Богоявленском, возле автовокзала в Николаеве в результате столкновения маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и рейсового автобуса сообщением «Херсон - Минск» пострадали шестеро пассажиров