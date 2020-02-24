В Очакове в связи с ухудшением погодных условий в городе отключили электроэнергию и централизованное водоснабжение.

Об этом сообщает Очаковский городской совет в Facebook.

— В связи с ухудшением погодных условий и отключением электроэнергии в городе временно прекращено централизованное водоснабжение. Подача воды возобновится при наличии энергообеспечения.

Также местные жители заявляют о сильном ветре, который сносит в городе крыши, валит деревья, ломает детские площадки. Сообщается, что в некоторых районах отключен свет.

— Штормовой ветер дает о себе знать. Весь Очаковский район без света. Деревья падают, крыши рвет, - написал активист.

Напомним, что в Николаеве до конца суток 24 февраля объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра обвалился пешеходный понтонный мост через реку Ингул, срывает крыши, ветер валит деревья.