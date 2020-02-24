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В немецком городе Фолькмарзен неизвестный на авто въехал в толпу во время карнавала - по предварительным данным пострадали по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает Украинская правда.
По словам очевидцев, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу, которая наблюдала за карнавальным шествием в городе Фолькмарзен, что в федеральной земле Гессен.
Согласно первым показаниям, по меньшей мере 15 человек травмированы, в том числе - маленькие дети. Десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб прибыли на место. Также понадобился вертолет.
По данным полиции, водитель автомобиля задержан, однако никаких данных о нем нет. Полиция допрашивает свидетелей.
Следствие пока не установило, намеренно ли водитель въехал в людей. В некоторых из присутствующих сложилось впечатление, что водитель в первую очередь нацелился на детей, но это еще не подтвердилось.
Некоторые из очевидцев утверждает, что водитель нажал на газ и целенаправленно направил авто на людей.
В понедельник в Фолькмарзене проходил традиционный карнавал - как и во многих других городах Германии.
Напомним, что в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами.
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В немецком городе Фолькмарзен неизвестный на авто въехал в толпу во время карнавала - по предварительным данным пострадали по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает Украинская правда.
По словам очевидцев, серебристый универсал Mercedes въехал в толпу, которая наблюдала за карнавальным шествием в городе Фолькмарзен, что в федеральной земле Гессен.
Согласно первым показаниям, по меньшей мере 15 человек травмированы, в том числе - маленькие дети. Десятки машин скорой помощи, полиции и пожарных служб прибыли на место. Также понадобился вертолет.
По данным полиции, водитель автомобиля задержан, однако никаких данных о нем нет. Полиция допрашивает свидетелей.
Следствие пока не установило, намеренно ли водитель въехал в людей. В некоторых из присутствующих сложилось впечатление, что водитель в первую очередь нацелился на детей, но это еще не подтвердилось.
Некоторые из очевидцев утверждает, что водитель нажал на газ и целенаправленно направил авто на людей.
В понедельник в Фолькмарзене проходил традиционный карнавал - как и во многих других городах Германии.
Напомним, что в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами.