В Украине в 2019 году зарегистрировали 908 случаев бешенства среди диких и домашних животных.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

— По состоянию на 1 января 2020 года, в Украине зарегистрировано 908 случаев бешенства, что на 558 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Больше всего неблагополучных пунктов зарегистрировано в Винницкой области - 252, Черкасской - 53, Кировоградской - 44 и Житомирской - 43, - говорится в ответе на запрос.

Также отмечается, что больше всего случаев заболевания бешенством зарегистрировали среди лис - 286 случаев, кошек - 221 случай, собак - 172 случая. Еще 7% случаев заболевания зарегистрировали среди сельскохозяйственных животных - крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и свиней. 4% случаев зарегистрировано среди диких животных - волков, куньих, рукокрылых и мышевидных грызунов.

— Отдельно отметим, что регистрация случаев бешенства животных в зоне проведения ООС статистической отчетности не предусмотрена, вместе с тем информируем, что в 2019 году в Донецкой области зарегистрировано 44 случая, а в Луганской области 21 случай бешенства животных, - указано в ответе на запрос.

Также указано, что эпизоотологического особенностью бешенства является сезонность и цикличность, и в осенний период количество случаев заболевания увеличивается, а в летний - уменьшается.

Напомним, что в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства городского совета не знают, на сколько уменьшится количество бездомных собак в Николаеве в случае принятия их программы по обращению с животными.