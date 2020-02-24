24 февраля в Заводском районе загорелся балкон на четвертом этаже девятиэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В16:11 по экстренному номеру «101» поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Защука в Заводском районе Николаева.

«По прибытию стало известно, что очаг горения находится на четвертом этаже на балконе, а в результате сильного ветра огонь перекинулся и на соседний. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара площадью 6 квадратных метров. В 16:44 он был ликвидирована», - говорится в сообщении.

Пострадавших при пожаре нет. На месте работало 7 единиц пожарно-спасательной техники, 22 спасателя. Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском загорелась квартира.