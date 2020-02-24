|Скорость ветра:
|12 м/с
|Восход солнца:
|06:42
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|17:29
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
В Николаевской области мужчину, осужденный за кражу, который был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, совершил грабеж.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Вознесенский горрайонный суд приговорил к лишению свободы жителя села Таборовка Вознесенского района, который во время испытательного срока за совершение кражи, ограбил своего односельчанина.
В декабре 2019 злоумышленник, находясь в доме соседа, во время распития алкоголя силой отобрал 12 тысячами гривен владельца дома. После совершения преступления мужчина лег отдыхать в постель в этом же доме.
Полицейские, которые прибыли на место преступления, деньги у мужчины изъяли и вернули владельцу.
24 февраля 2020 суд признал его виновным по части 2 статьи 186 УК Украины и приговорил к наказанию в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
В Николаевской области мужчину, осужденный за кражу, который был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, совершил грабеж.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
Вознесенский горрайонный суд приговорил к лишению свободы жителя села Таборовка Вознесенского района, который во время испытательного срока за совершение кражи, ограбил своего односельчанина.
В декабре 2019 злоумышленник, находясь в доме соседа, во время распития алкоголя силой отобрал 12 тысячами гривен владельца дома. После совершения преступления мужчина лег отдыхать в постель в этом же доме.
Полицейские, которые прибыли на место преступления, деньги у мужчины изъяли и вернули владельцу.
24 февраля 2020 суд признал его виновным по части 2 статьи 186 УК Украины и приговорил к наказанию в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.