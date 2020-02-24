В Николаевской области мужчину, осужденный за кражу, который был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, совершил грабеж.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Вознесенский горрайонный суд приговорил к лишению свободы жителя села Таборовка Вознесенского района, который во время испытательного срока за совершение кражи, ограбил своего односельчанина.

В декабре 2019 злоумышленник, находясь в доме соседа, во время распития алкоголя силой отобрал 12 тысячами гривен владельца дома. После совершения преступления мужчина лег отдыхать в постель в этом же доме.

Полицейские, которые прибыли на место преступления, деньги у мужчины изъяли и вернули владельцу.

24 февраля 2020 суд признал его виновным по части 2 статьи 186 УК Украины и приговорил к наказанию в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в распоряжении издания НикВести появилось видео столкновения внедорожника и маршрутки с пассажирами на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской.