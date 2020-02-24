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Сегодня, 24 февраля, на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало ветром крышу.
Об этом в Facebook сообщил владелец устричной фермы Андрей Пигулевский.
Крышу сорвало над столиками для гостей у побережья Черного моря.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сильный ветер сорвал кровлю здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».
Также в городе деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
В области из-за непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток
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Сегодня, 24 февраля, на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало ветром крышу.
Об этом в Facebook сообщил владелец устричной фермы Андрей Пигулевский.
Крышу сорвало над столиками для гостей у побережья Черного моря.
Ранее сообщалось, что в Николаеве сильный ветер сорвал кровлю здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».
Также в городе деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
В области из-за непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток