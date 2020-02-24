Сегодня, 24 февраля, на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало ветром крышу.

Об этом в Facebook сообщил владелец устричной фермы Андрей Пигулевский.

Крышу сорвало над столиками для гостей у побережья Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сильный ветер сорвал кровлю здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».

Также в городе деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

В области из-за непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.

Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток