24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.

Об этом стало известно во время заседания Регионального штаба по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения, передает пресс-служба Николаевской ОГА.

Начальник управления по вопросам гражданской защиты населения облгосадминистрации Евгений Пронин сообщил, что по состоянию на 17:00 в Николаеве были повреждены 2 понтонных моста (Ингульский и Аляудовский), 6 трансформаторных подстанций, 2 трубы котельных, 5 автомобилей, 28 кровель многоэтажных домов, 2 повреждения теплосетей, повалено более 200 деревьев.

Кроме того, в районах и городах области повреждено 83 кровли зданий, из них 28 — в общеобразовательных учреждениях, 9 — детсадах, 7 — медицинских учреждениях, 6 — домах культуры. Также частично подверглись повреждению кровли Лупаревского психоневрологического интерната и Николаевского гериатрического пансионата, Николаевского Академического Художественного русского драматического театра, Николаевской областной типографии.

Из-за сильных порывов ветра полностью без электроснабжения оказались 118 населенных пунктов и 22 частично, что привело к обесточиванию 38174 потребителей и 793 юридических лиц.

По данным Николаевского областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в результате сложных погодных условий никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало крышу.

Также в городе деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.

Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.