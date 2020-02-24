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Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
«Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция», — рассказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.
Как сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших — предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого — шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестен. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Напомним, 19 февраля в Одессе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.
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Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
«Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция», — рассказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.
Как сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших — предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого — шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестен. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».
Напомним, 19 февраля в Одессе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.