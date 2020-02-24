В Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое мужчин.

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

«Двое мужчин с тяжелыми ранениями доставлены в больницы, на месте работает полиция», — рассказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что причина конфликта пока неизвестна.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев, было трое пострадавших — предварительно, у одного из них огнестрельное ранение ног, у другого — шеи. Характер травм третьего пострадавшего пока неизвестен. Для поимки предполагаемых преступников по городу ввели оперативный план «Сирена».

Напомним, 19 февраля в Одессе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в парикмахера и сбежал.