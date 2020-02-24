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В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. В результате пострадали 12 человек — сам водитель и 11 пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.
«На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение», — говрится в сообщении.
На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, сегодня, 24 февраля, в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской произошло столкновение внедорожника и маршрутки с пассажирами.
В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась пассажирка автобуса. В больницу также были доставлены оба водителя и еще одна пассажирка.
В социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта задержали водителя Range Rover.
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В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель маршрутки с пассажирами не справился с управлением и врезался грузовик. В результате пострадали 12 человек — сам водитель и 11 пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы 103 около 17 часов.
«На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель маршрутки и 11 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести, трое участников ДТП доставлены в медицинское учреждение», — говрится в сообщении.
На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, сегодня, 24 февраля, в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской произошло столкновение внедорожника и маршрутки с пассажирами.
В результате ДТП от полученных травм в больнице скончалась пассажирка автобуса. В больницу также были доставлены оба водителя и еще одна пассажирка.
В социальной сети Facebook николаевцы неоднократно жаловались на нарушения правил дорожного движения водителем данной маршрутки №89, который часто ездил на красный свет светофора.
Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта задержали водителя Range Rover.