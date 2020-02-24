24 февраля в Николаеве ветром повалило больше 300 деревьев, 50 крыш жилых домов были повреждены.

Об этом рассказал в видеообращении к николаевцам городской голова Александр Сенкевич после вечернего совещания городских служб по ликвидации последствий непогоды.

— Добрый день, дорогие николаевцы. Хотя не могу сказать, что понедельник 24 февраля выдался добрым днем. Как и предупреждали метеорологи, Николаев накрыл большой шторм. Ситуацию в городе было признано чрезвычайной. Мною был собран штаб ТБЧС, на котором мы обговорили все, что наделала непогода, и все, что нам надо сделать, чтобы ликвидировать ее последствия, — рассказал мэр.

Он сообщил, что за день в Николаеве было повалено более 300 деревьев в Николаеве, разрушено 50 крыш жилых домов , 24 крыши в школах и 8 в детских садах, повреждено несколько заборов и 4 светофора.

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— К сожалению, в Николаеве каждый раз, когда перестают работать светофорные объекты или переходят в режим мигающего желтого, в городе наступает конец света. Уважаемые водители, хочу напомнить вам, что на регулируемых перекрестках действуют знаки приоритета, которых нужно придерживаться, — обратился к водителям Александр Сенкевич.

Он также отметил, что к концу дня восстановят движение троллейбусов. Городской голова сообщил, что в среду ожидается усиление ветра, а в четверг — дождь.

Александр Сенкевич призвал горожан, чьи дома пострадали из-за непогоды, обращаться по номерам 0512-711-588, 0512-533-588, 1588.

Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.

Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.

Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.