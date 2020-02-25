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За последние сутки в Китае 71 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая.
Отмечается, что 68 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, два — в Шаньдуне и один — в Гуандуне.
Общее число жертв коронавируса составило 2663 человека.
За последние сутки число заразившихся в Китае увеличилось на 508 человек, а были признаны здоровыми и выписаны из больниц — 2589 человек. Всего с начала распространения вируса выздоровели более 27 тысяч человек.
Общее число зараженных в Китае составляет 77 658 человек.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.
Ранее гендиректор ВОЗ сообщил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.
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За последние сутки в Китае 71 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая.
Отмечается, что 68 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, два — в Шаньдуне и один — в Гуандуне.
Общее число жертв коронавируса составило 2663 человека.
За последние сутки число заразившихся в Китае увеличилось на 508 человек, а были признаны здоровыми и выписаны из больниц — 2589 человек. Всего с начала распространения вируса выздоровели более 27 тысяч человек.
Общее число зараженных в Китае составляет 77 658 человек.
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.
Ранее гендиректор ВОЗ сообщил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.