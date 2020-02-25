За последние сутки в Китае 71 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Отмечается, что 68 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, два — в Шаньдуне и один — в Гуандуне.

Общее число жертв коронавируса составило 2663 человека.

За последние сутки число заразившихся в Китае увеличилось на 508 человек, а были признаны здоровыми и выписаны из больниц — 2589 человек. Всего с начала распространения вируса выздоровели более 27 тысяч человек.

Общее число зараженных в Китае составляет 77 658 человек.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.