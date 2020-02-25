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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.
Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ в Украине, сообщает Укринформ.
— С вечера 22 до вечера 23 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущими сутками, - говорится в отчете о ситуации на Донбассе.
Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-запад от н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска.
С вечера 22 до вечера 23 февраля в Луганской области Миссия «констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 550), если сравнивать с предыдущими сутками».
Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, вновь зафиксированы в районах к западу и северу от Голубовского, а также на юго-восток от Орехового, в том числе около 195 взрывов от минометного огня. Именно в этих районах СММ зафиксировала вспышку нарушений режима прекращения огня 18 февраля.
Как сообщалось, 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала в воскресенье около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.
Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ в Украине, сообщает Укринформ.
— С вечера 22 до вечера 23 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 400), если сравнивать с предыдущими сутками, - говорится в отчете о ситуации на Донбассе.
Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большую часть взрывов, зафиксировали в районах на северо-запад от н.п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км на северо-восток от Донецка) и к юго-востоку от Светлодарска.
С вечера 22 до вечера 23 февраля в Луганской области Миссия «констатировала дальнейшее увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 550), если сравнивать с предыдущими сутками».
Большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, вновь зафиксированы в районах к западу и северу от Голубовского, а также на юго-восток от Орехового, в том числе около 195 взрывов от минометного огня. Именно в этих районах СММ зафиксировала вспышку нарушений режима прекращения огня 18 февраля.
Как сообщалось, 23 февраля вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.