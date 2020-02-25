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Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей.
Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
От гриппа умерли 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.
«Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А», — отметили в лабораторном центре.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа.
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Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей.
Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
От гриппа умерли 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.
«Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А», — отметили в лабораторном центре.
Ранее сообщалось, что в Кировоградской области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа.