Во Львовской области в результате осложнений от заболевания гриппом в течение недели умерли двое людей.

Об этом сообщает Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

От гриппа умерли 64-летняя женщина и 78-летний мужчина. Известно, что они обратились за медицинской помощью на 3-4-й день заболевания.

«Состояние осложнилось из-за наличия сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и почек. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А», — отметили в лабораторном центре.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа.