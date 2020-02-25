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В понедельник, 24 февраля, формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»,: вблизи Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талаковки — из миномета калибра 82-мм было выпущено 10 мин, а также велся огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили два обстрела по украинским позициям: рядом с Новотошковским — из миномета калибра 120-мм — 10 мин; в районе Шум — из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 23 февраля около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.
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В понедельник, 24 февраля, формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»,: вблизи Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков — из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талаковки — из миномета калибра 82-мм было выпущено 10 мин, а также велся огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили два обстрела по украинским позициям: рядом с Новотошковским — из миномета калибра 120-мм — 10 мин; в районе Шум — из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили 5 мин по защитникам Талаковки. За текущие сутки потерь нет», — добавили в штабе.
Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 23 февраля около 400 взрывов в Донецкой области, и 550 взрывов на Луганщине.