|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|06:40
|Заход солнца:
|17:30
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.15 грн
|26.6 грн
Вследствие непогоды в Украине, сопровождавшейся сильными порывами ветра, накануне один человек погиб, четверо травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за падения деревьев 1 человек погиб (в Одессе) и 4 были травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).
Также частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).
Ранее сообщалось, что спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 54 раза привлекались для ликвидации последствий циклона, который вчера обрушился на Николаевскую область.
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Вследствие непогоды в Украине, сопровождавшейся сильными порывами ветра, накануне один человек погиб, четверо травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за падения деревьев 1 человек погиб (в Одессе) и 4 были травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).
Также частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).
Ранее сообщалось, что спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 54 раза привлекались для ликвидации последствий циклона, который вчера обрушился на Николаевскую область.