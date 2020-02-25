Вследствие непогоды в Украине, сопровождавшейся сильными порывами ветра, накануне один человек погиб, четверо травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 24 февраля во время осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за падения деревьев 1 человек погиб (в Одессе) и 4 были травмированы (в городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье).

Также частично повреждены кровли 56 жилых домов и 93 объектов социально-бытовой сферы в 9 областях (Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой).

Ранее сообщалось, что спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 54 раза привлекались для ликвидации последствий циклона, который вчера обрушился на Николаевскую область.