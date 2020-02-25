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По состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него – 2 699.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
— По состоянию на 6:40 вторника, 25 февраля, общее количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире возросло до 2699 человек, а общее число зафиксированных случаев заражения им – до 80 147, - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая концентрация – в Китае: умерли 2663, а инфицировано – 77 658 человек.
При этом, поправились во всем мире 27 668 человек.
Как известно, примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.
В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Италии кинокомпания Paramount объявила о приостановлении съемок седьмой части фильма Миссия невыполнима в Венеции.
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По состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него – 2 699.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
— По состоянию на 6:40 вторника, 25 февраля, общее количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире возросло до 2699 человек, а общее число зафиксированных случаев заражения им – до 80 147, - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая концентрация – в Китае: умерли 2663, а инфицировано – 77 658 человек.
При этом, поправились во всем мире 27 668 человек.
Как известно, примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.
В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Италии кинокомпания Paramount объявила о приостановлении съемок седьмой части фильма Миссия невыполнима в Венеции.