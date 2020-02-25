По состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него – 2 699.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

— По состоянию на 6:40 вторника, 25 февраля, общее количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, в мире возросло до 2699 человек, а общее число зафиксированных случаев заражения им – до 80 147, - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая концентрация – в Китае: умерли 2663, а инфицировано – 77 658 человек.

При этом, поправились во всем мире 27 668 человек.