В Голосеевском районе Киева в результате пожара в люке теплотрассы погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило на линию 101 в 6:56, по прибытию спасатели установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.

— По прибытию, пожарные установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. При проведении разведки бойцы обнаружили 3 человека без признаков жизни. В 7:02 спасатели локализовали пожар и в 7:38 - ликвидировали. На месте было задействовано 2 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 8 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается. - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве 24 февраля в Заводском районе загорелся балкон на четвертом этаже девятиэтажного дома.