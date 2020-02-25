СММ ОБСЕ зафиксировала в пределах 5 км от края участка разведения сил в Золотом примерно 360 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии за 24 февраля, передаёт РБК-Украина.

Кроме того, СММ зафиксировала ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

— В течение дня 23 февраля, находясь в пяти разных местах, наблюдатели слышали около 360 взрывов (из которых около 180 оценены как взрывы от минометного огня), а также ориентировочно 130 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (все, по оценке, вне участком разведения, однако в пределах 5 км от ее края), - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 октября, в Золотом Луганской области стартовал процесс разведения сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что жители села Золотое, которое находится на линии разграничения, выступают за полное разведение войск и мирное урегулирование конфликта на временно оккупированных территориях.