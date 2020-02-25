В Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Авария произошла около 8:00. Водитель маршрутки решил сдать назад, но не рассчитал расстояние между транспортными средствами и столкнулся с троллейбусом.

Общаясь с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Результат осмотра - 3.10 промилле.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного / наркотического опьянения), а также по статье 124 КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

— Патрульная полиция обращается к гражданам! Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения - немедленно звоните по телефону 102. Возможно именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий, - сообщают в полиции.

Как сообщает издание Новости-Н водитель маршрутки рассказал полицейским, что перед тем как сесть за руль он «выпил немного пива».

Напомним, вчера в Николаев на пересечении проспекта Центрального и улицы Московская столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами, в результате аварии погибла женщина.