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В Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Авария произошла около 8:00. Водитель маршрутки решил сдать назад, но не рассчитал расстояние между транспортными средствами и столкнулся с троллейбусом.
Общаясь с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Результат осмотра - 3.10 промилле.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного / наркотического опьянения), а также по статье 124 КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
— Патрульная полиция обращается к гражданам! Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения - немедленно звоните по телефону 102. Возможно именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий, - сообщают в полиции.
Как сообщает издание Новости-Н водитель маршрутки рассказал полицейским, что перед тем как сесть за руль он «выпил немного пива».
Напомним, вчера в Николаев на пересечении проспекта Центрального и улицы Московская столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами, в результате аварии погибла женщина.
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В Николаеве, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Авария произошла около 8:00. Водитель маршрутки решил сдать назад, но не рассчитал расстояние между транспортными средствами и столкнулся с троллейбусом.
Общаясь с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование в медицинском учреждении. Результат осмотра - 3.10 промилле.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по части 1 статьи 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного / наркотического опьянения), а также по статье 124 КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
— Патрульная полиция обращается к гражданам! Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения - немедленно звоните по телефону 102. Возможно именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий, - сообщают в полиции.
Как сообщает издание Новости-Н водитель маршрутки рассказал полицейским, что перед тем как сесть за руль он «выпил немного пива».
Напомним, вчера в Николаев на пересечении проспекта Центрального и улицы Московская столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами, в результате аварии погибла женщина.