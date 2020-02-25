В немецком городе Фолькмарзен в результате наезда автомобиля на пешеходов во время карнавала пострадали 30 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Европейская правда.

В полиции сообщили, что среди серьезно травмированных есть дети. Водителя задержали на месте происшествия. По данным СМИ, это 29-летний местный житель. Он находится в больнице с серьезными травмами головы.

Мужчина намеренно направил авто в толпу. Генеральная прокуратура расследует инцидент как попытку убийства, мотивы нападавшего пока неизвестны. Пр авоохранители заявляют, что это не преступление по политическим мотивам. Скорее всего, имели место психологические проблемы.





— Он не был пьян, но его пока нельзя допросить из-за травмы, - сказал генеральный прокурор Александр Бедл.

В понедельник вечером также был арестован второй человек, который, как говорят, снимала инцидент на видео. Пока не ясно, является ли арестованный подозреваемым или свидетелем.

Напомним, в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами.