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«Николаевоблтеплоэнерго» сообщает, что после вчерашней непогоды проводит ремонтные работает в городе в усиленном режиме: без теплоснабжения остались около 455 жилых домов и 30 социально-культурных объектов.
Об этом сообщает «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Вчера, 24 февраля 2020, в связи с погодными условиями, а именно из-за сильных порывов ветра до 30 м/сек по городу произошло падение около трехсот деревьев. Из-за этого произошёл перебой в работе электроэнергии и повреждения надземных тепловых сетей предприятия.
Без теплоснабжения остались около 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов (школы, гимназии, дошкольные учебные заведения и так далее.
— Несмотря на чрезвычайную ситуацию которая возникла в городе, работники предприятия оперативно и слаженно работали всю ночь и возобновили работы котельных по следующим адресам: поселок Горького 2; проспект Центральный 96; улица Большая Морская 6; улица Градостроителей 6; улица Молдавская 7а; улица Самойловича 42 кроме улицы Олега Ольжича 1г, 3г, 7а; улица Янтарная 61 (дерево повредило тепловую сеть); улица Дунайской флотилии 5; улица Дачная 7; улица Карпенко 51, - говорится в сообщении.
В настоящее время работники КП оперативно работают на тепловых сетях по улице Олега Ольжича 1Г, 3Г, 7А; проспекту Богоявленский 327/2, 325/1, проспекту Корабелов 10, 12 и на котельной по улице Бугский Бульвар 9.
Ранее сообщалось, что в Николаеве во время вчерашнего шторма ветер повалил 250 деревьев.
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«Николаевоблтеплоэнерго» сообщает, что после вчерашней непогоды проводит ремонтные работает в городе в усиленном режиме: без теплоснабжения остались около 455 жилых домов и 30 социально-культурных объектов.
Об этом сообщает «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.
Вчера, 24 февраля 2020, в связи с погодными условиями, а именно из-за сильных порывов ветра до 30 м/сек по городу произошло падение около трехсот деревьев. Из-за этого произошёл перебой в работе электроэнергии и повреждения надземных тепловых сетей предприятия.
Без теплоснабжения остались около 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов (школы, гимназии, дошкольные учебные заведения и так далее.
— Несмотря на чрезвычайную ситуацию которая возникла в городе, работники предприятия оперативно и слаженно работали всю ночь и возобновили работы котельных по следующим адресам: поселок Горького 2; проспект Центральный 96; улица Большая Морская 6; улица Градостроителей 6; улица Молдавская 7а; улица Самойловича 42 кроме улицы Олега Ольжича 1г, 3г, 7а; улица Янтарная 61 (дерево повредило тепловую сеть); улица Дунайской флотилии 5; улица Дачная 7; улица Карпенко 51, - говорится в сообщении.
В настоящее время работники КП оперативно работают на тепловых сетях по улице Олега Ольжича 1Г, 3Г, 7А; проспекту Богоявленский 327/2, 325/1, проспекту Корабелов 10, 12 и на котельной по улице Бугский Бульвар 9.
Ранее сообщалось, что в Николаеве во время вчерашнего шторма ветер повалил 250 деревьев.