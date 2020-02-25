«Николаевоблтеплоэнерго» сообщает, что после вчерашней непогоды проводит ремонтные работает в городе в усиленном режиме: без теплоснабжения остались около 455 жилых домов и 30 социально-культурных объектов.

Об этом сообщает «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Вчера, 24 февраля 2020, в связи с погодными условиями, а именно из-за сильных порывов ветра до 30 м/сек по городу произошло падение около трехсот деревьев. Из-за этого произошёл перебой в работе электроэнергии и повреждения надземных тепловых сетей предприятия.

Без теплоснабжения остались около 455 жилых домов, 30 социально-культурных объектов (школы, гимназии, дошкольные учебные заведения и так далее.

— Несмотря на чрезвычайную ситуацию которая возникла в городе, работники предприятия оперативно и слаженно работали всю ночь и возобновили работы котельных по следующим адресам: поселок Горького 2; проспект Центральный 96; улица Большая Морская 6; улица Градостроителей 6; улица Молдавская 7а; улица Самойловича 42 кроме улицы Олега Ольжича 1г, 3г, 7а; улица Янтарная 61 (дерево повредило тепловую сеть); улица Дунайской флотилии 5; улица Дачная 7; улица Карпенко 51, - говорится в сообщении.

В настоящее время работники КП оперативно работают на тепловых сетях по улице Олега Ольжича 1Г, 3Г, 7А; проспекту Богоявленский 327/2, 325/1, проспекту Корабелов 10, 12 и на котельной по улице Бугский Бульвар 9.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время вчерашнего шторма ветер повалил 250 деревьев.