На Николаевщине полицейские установили двух учениц лицея, которые повредили надгробные плиты на кладбище.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

За совершенное одна из злоумышленниц нести уголовную ответственность, ко второй примут меры воспитательного характера.

— 24 февраля утром с заявлением в полицию Вознесенская обратился надзиратель городского кладбища, который сообщил, что обнаружил поврежденными несколько памятных плит на могилах. Полицейские выясниили, что к преступлению причастны две ученицы лицея I-го и II-го курсов. Свой поступок они объясняют чрезмерным употреблением алкоголя. Из рассказа девушек, они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей ради развлечения. Следователи Вознесенского отдела полиции по данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 297 УК «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до трех лет, - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество поврежденных памятников и всех пострадавших, после чего будет решаться вопрос об объявлении старшей из злоумышленниц о подозрении в совершении преступления.

Отмечается, что согласно законодательству, взрослые могут понести административную ответственность за действия дочерей.

Напомним, в октябре 2019 года николаевские полицейские разыскали мужчину, который доставал из склепа на некрополе человеческие черепа и разносил их по городу.