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В Николаеве при пожаре в жилом доме из-за неосторожности при курении погиб 66-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 24 февраля в 19:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по улице 1-я Слободская. На место происшествия выехали спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- По прибытию установлено, что произошел пожар в одной из комнат жилого дома. В 20:26 пожар локализован и в 21:13 ликвидировано на площади 20 кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1954 г.р. Предполагаемая причина возникновения - неосторожное обращение с огнем при курении. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, 26 января, при пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность хозяина при курении.
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В Николаеве при пожаре в жилом доме из-за неосторожности при курении погиб 66-летний мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, 24 февраля в 19:55 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по улице 1-я Слободская. На место происшествия выехали спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
- По прибытию установлено, что произошел пожар в одной из комнат жилого дома. В 20:26 пожар локализован и в 21:13 ликвидировано на площади 20 кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1954 г.р. Предполагаемая причина возникновения - неосторожное обращение с огнем при курении. Всего от ГСЧС к работе привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники, - сказано в сообщении.
Напомним, 26 января, при пожаре жилого дома по улице Степная в Первомайске погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность хозяина при курении.