Вчера, 24 февраля, спасатели тушили пожар на территории Братской центральной районной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на пункт связи 10 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в 12:25.

- По приезду спасатели выяснили, что пожар возник на крыше котельной. Огонь распространился по деревянным балкам перекрытия и паллетами, которые хранились внутри. В 12:33 пожар на площади 10 квадратных метров локализован, 13:20 - ликвидирован. К тушению привлекалось 4 спасателя и 1 единица пожарно-спасательной техники. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, на месте также работали сотрудники полиции. - сказано в сообщении.

Ранее, в Николаеве при пожаре в жилом доме, из-за неосторожности при курении, погиб 66-летний мужчина.