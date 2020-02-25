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Сотрудников коммунального предприятия «Николаевводоканал» поймали на сдаче непригодных труб на металлолом.
Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Ольга Остапчук.
— Уставшие за день работники аварийной службы сдают в пункт металлосбора пришедшие в негодность трубы и прочую металлическую ненужность. Молодцы ведь! Кто ж это официально утилизирует? А они не оставили на месте, не выбросили в мусорный бак. Вот бы все службы города так работали: выкопал яму, закопал яму, подмел; спилил дерево, вывез товарную древесину, убрал ветки, подмел. И можно продолжать! – написала Ольга Остапчук.
В свою очередь, в комментарии под публикацией пресс-сллужба КП сообщила, что на предприятии проведут служебное расследование в отношении своих сотрудников уличенных в сбыте труб.
Напомним, в Николаеве прохожие задержали мужчину, который хотел выломать кладбищенскую ограду и сдать ее на металл.
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Сотрудников коммунального предприятия «Николаевводоканал» поймали на сдаче непригодных труб на металлолом.
Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» в социальной сети Facebook сообщила жительница Николаева Ольга Остапчук.
— Уставшие за день работники аварийной службы сдают в пункт металлосбора пришедшие в негодность трубы и прочую металлическую ненужность. Молодцы ведь! Кто ж это официально утилизирует? А они не оставили на месте, не выбросили в мусорный бак. Вот бы все службы города так работали: выкопал яму, закопал яму, подмел; спилил дерево, вывез товарную древесину, убрал ветки, подмел. И можно продолжать! – написала Ольга Остапчук.
В свою очередь, в комментарии под публикацией пресс-сллужба КП сообщила, что на предприятии проведут служебное расследование в отношении своих сотрудников уличенных в сбыте труб.
Напомним, в Николаеве прохожие задержали мужчину, который хотел выломать кладбищенскую ограду и сдать ее на металл.