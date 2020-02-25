В Николаеве полицейские с погоней задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ-2106 и врезался в припаркованный на обочине Volkswagen.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, сегодня 25 февраля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля, через некоторое время патрульные обнаружили указанный автомобиль и, включив проблесковые маячки, пытались остановить машину, но водитель увеличил скорость и начал убегать.

- Убегая от полицейских водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, проехал несколько перекрестков на запрещающие сигналы светофора и, на некоторых участках дороги, двигался по встречной полосе. На пересечении проспекта Мира и Богоявленского водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением и зацепил служебный автомобиль, который его преследовал, а после - столкнулся с припаркованной машиной. Водителя патрульные задержали с применением наручников. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении. Результат осмотра - 2.07 промилле, -сказано в сообщении полиции.

Патрульные составили на гражданина ряд административных материалов. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Далее делом заниматься следователи.

Напонмим, утром 25 февраля, на железнодорожном вокзале пьяный водитель за рулем «маршрутки» врезался в троллейбус, в результате аварии никто не пострадал.



