Вчера, 24 февраля, из-за непогоды в 235-м межвидовой центре подготовки воинских частей и подразделений было завалено и повреждено палатки в городке. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду.

Об этом сообщает командование центра.

Отмечается, что пока ситуация контролируемая. После улучшения погодных условий, личный состав начал восстановление поврежденные объекты. В частности, проводится демонтаж, ремонт и замена палаток.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом палатки военных снесло ветром.