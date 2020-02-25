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Вчера, 24 февраля, из-за непогоды в 235-м межвидовой центре подготовки воинских частей и подразделений было завалено и повреждено палатки в городке. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду.
Об этом сообщает командование центра.
Отмечается, что пока ситуация контролируемая. После улучшения погодных условий, личный состав начал восстановление поврежденные объекты. В частности, проводится демонтаж, ремонт и замена палаток.
Ранее сообщалось, что на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом палатки военных снесло ветром.
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Вчера, 24 февраля, из-за непогоды в 235-м межвидовой центре подготовки воинских частей и подразделений было завалено и повреждено палатки в городке. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду.
Об этом сообщает командование центра.
Отмечается, что пока ситуация контролируемая. После улучшения погодных условий, личный состав начал восстановление поврежденные объекты. В частности, проводится демонтаж, ремонт и замена палаток.
Ранее сообщалось, что на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом палатки военных снесло ветром.