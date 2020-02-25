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В понедельник, 25 февраля, Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Аферист был задержан в киевском ресторане во время получения 350 тысяч долларов США. Всего он требовал 3,1 миллиона долларов за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации.
Мошенник представился генералом в отставке и утверждал, что у него есть знакомые в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров, которые могут посодействовать.
В то же время правоохранители задержали во время передачи 550 тысяч долларов США группу лиц, которые пытались завладеть деньгами гражданина в сумме 1,6 миллиона долларов за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации.
На данный момент проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
Ранее сообщалось, что киберполиция в Николаевской области разоблачила противоправную деятельность 21-летнего частного предпринимателя, который в течение 2019-2020 годов несанкционированно вмешивался в автоматизированную системы онлайн-платежей и завладевал деньгами людей.
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В понедельник, 25 февраля, Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Аферист был задержан в киевском ресторане во время получения 350 тысяч долларов США. Всего он требовал 3,1 миллиона долларов за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации.
Мошенник представился генералом в отставке и утверждал, что у него есть знакомые в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров, которые могут посодействовать.
В то же время правоохранители задержали во время передачи 550 тысяч долларов США группу лиц, которые пытались завладеть деньгами гражданина в сумме 1,6 миллиона долларов за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации.
На данный момент проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
Ранее сообщалось, что киберполиция в Николаевской области разоблачила противоправную деятельность 21-летнего частного предпринимателя, который в течение 2019-2020 годов несанкционированно вмешивался в автоматизированную системы онлайн-платежей и завладевал деньгами людей.