В понедельник, 25 февраля, Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Аферист был задержан в киевском ресторане во время получения 350 тысяч долларов США. Всего он требовал 3,1 миллиона долларов за якобы содействие в назначении на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Мошенник представился генералом в отставке и утверждал, что у него есть знакомые в Офисе Президента Украины и Кабинете Министров, которые могут посодействовать.

В то же время правоохранители задержали во время передачи 550 тысяч долларов США группу лиц, которые пытались завладеть деньгами гражданина в сумме 1,6 миллиона долларов за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации.

На данный момент проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Ранее сообщалось, что киберполиция в Николаевской области разоблачила противоправную деятельность 21-летнего частного предпринимателя, который в течение 2019-2020 годов несанкционированно вмешивался в автоматизированную системы онлайн-платежей и завладевал деньгами людей.