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Вечером 25 февраля в Ингульском районе Николаева мужчина выбросил вещи и мебель с балкона квартиры, после чего грозился покончить с собой. Его спасли полицейские.
Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.
«В 17:17 часов в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева человек ведет себя неадекватно — выбрасывает с балкона свои вещи и мебель. Через несколько минут правоохранителям сообщили, что данный человек пытается выпрыгнуть с балкона. На выяснение всех обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи были ориентированы все наряды полиции Николаева. В течение нескольких минут на указанный адрес прибыл наряд реагирования полиции охраны», — говорится в сообщении.
У подъезда дома правоохранители увидели разбросанные вещи и мебель. На балконе четвертого этажа находился мужчина, который громко кричал.
«Нам сообщили жильцы дома, что сосед ведет себя неадекватно и даже готов выпрыгнуть из окна», — рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны Агамир Бадалян.
По просьбе наряда реагирования открыть дверь, полицейские услышали лишь нецензурную брань.
Сотрудники полиции проникли в квартиру и спасли 30-летнего николаевца от опрометчивого шага.
На место происшествия правоохранители вызвали карету «скорой» помощи, которая госпитализировала мужчину в специализированное медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Одессе женщина пыталась покончить с собой, совершив самосожжение.
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Вечером 25 февраля в Ингульском районе Николаева мужчина выбросил вещи и мебель с балкона квартиры, после чего грозился покончить с собой. Его спасли полицейские.
Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.
«В 17:17 часов в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Космонавтов в Ингульском районе Николаева человек ведет себя неадекватно — выбрасывает с балкона свои вещи и мебель. Через несколько минут правоохранителям сообщили, что данный человек пытается выпрыгнуть с балкона. На выяснение всех обстоятельств происшествия и оказания необходимой помощи были ориентированы все наряды полиции Николаева. В течение нескольких минут на указанный адрес прибыл наряд реагирования полиции охраны», — говорится в сообщении.
У подъезда дома правоохранители увидели разбросанные вещи и мебель. На балконе четвертого этажа находился мужчина, который громко кричал.
«Нам сообщили жильцы дома, что сосед ведет себя неадекватно и даже готов выпрыгнуть из окна», — рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны Агамир Бадалян.
По просьбе наряда реагирования открыть дверь, полицейские услышали лишь нецензурную брань.
Сотрудники полиции проникли в квартиру и спасли 30-летнего николаевца от опрометчивого шага.
На место происшествия правоохранители вызвали карету «скорой» помощи, которая госпитализировала мужчину в специализированное медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Одессе женщина пыталась покончить с собой, совершив самосожжение.