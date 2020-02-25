В Херсоне известно о трех пострадавших во время урагана 24 февраля. Одна женщина находится в коме после операции.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета

Так, 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области головы – на нее упал карниз, сорванный ветром. Ее прооперировали, она находится в коме, состояние оценивают как тяжелое.

Также в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.

Напомним, в Одессе упавшее дерево убило пожилую женщину.