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В Херсоне известно о трех пострадавших во время урагана 24 февраля. Одна женщина находится в коме после операции.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета
Так, 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области головы – на нее упал карниз, сорванный ветром. Ее прооперировали, она находится в коме, состояние оценивают как тяжелое.
Также в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.
Напомним, в Одессе упавшее дерево убило пожилую женщину.
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В Херсоне известно о трех пострадавших во время урагана 24 февраля. Одна женщина находится в коме после операции.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета
Так, 68-летнюю женщину госпитализировали в областную больницу с убойной раной теменной области головы – на нее упал карниз, сорванный ветром. Ее прооперировали, она находится в коме, состояние оценивают как тяжелое.
Также в больнице с сотрясениями находятся 13-летняя девушка и 21-летний парень.
Напомним, в Одессе упавшее дерево убило пожилую женщину.