Количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения, из больниц были выписаны всего 29 745 человек.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай заражения коронавирусом, 52 человека скончались.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек.