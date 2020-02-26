В Николаевской области по состоянию на сегодня от электроснабжения отключены 152 населенных пункта в 13 районах области.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По информации АО «Николаевоблэнерго» по состоянию на 07:00 26 февраля в результате осложнения погодных условий отключены от электроснабжения 152 населенных пункта в 13 районах области.

Для ликвидации последствий с начала осложнения погодных условий подразделения спасателей в Николаевской области 101 раз привлекались для проведения аварийно-восстановительных и спасательных работ.

Спасатели спилили 117 деревьев, демонтировали 26 аварийных элементов зданий и были деблокированы 8 автомобилей. Всего было привлечено 70 единиц техники и 251 спасатель.

Для проведения аварийно-восстановительных работ на территории области были задействованы аварийные бригады «Николаевоблэнерго» и «Николаевгаз».

Напомним, что 24 февраля в результате перемещения циклона «Юлия», который образовался на территории Польши, в Николаевской области возник сильный северо-западный ветер до 32 м/с (II уровень опасности, оранжевый) местами незначительные осадки.

Из-за сильного ветра были разрушены элементы зданий, сооружений и рекламных конструкций, падали деревья в районах области и Николаеве.

В результате непогоды были повреждены кровли 257 жилых домов, из которых 53 многоэтажных, более 200 объектов социальной инфраструктуры, из которых 47 учебных заведений, 32 детских учебных заведения, 11 учреждений здравоохранения, зафиксировано больше 300 случаев падения деревьев на проезжую часть дорог, автомобили, здания, линии электропередач. Повреждены понтонный пешеходный мост и понтонный Аляудский мост через Ингул.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины начали служебную проверку и собираются судиться с подрядчиком, который некачественно отремонтировал крышу в казарме 79 аэромобильной бригады.