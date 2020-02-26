Мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что на месте рухнувших из-за непогоды в городе билбордов не появятся новые рекламные конструкции.

Об этом он рассказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

Городской голова отметил, что в результате сильного ветра в Николаеве упало 18 билбордов и их демонтажём занялись владельцы конструкции. Мэр подчеркнул, что надеется, что на их месте не будут установлены новые билборды.

— Также у нас упало 18 билбордов, которые сейчас демонтируются теми, кто их разместил. Я надеюсь, что они там на местах больше не появятся, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве из-за сильного ветра в городе обрушились несколько рекламных бордов. Также были повреждены остановки общественного транспорта, мосты, кровли зданий, упало множество деревьев.