Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что Корабельный район больше других пострадал от падения деревьев, вызванным сильным штормом в городе.

Об этом он рассказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.

Мэр рассказал, что всего в Николаеве упало 454 дерева, но больше всего пострадал Корабельный район, где рухнуло 182 дерева. Также по улице Космонавтов в некоторых местах порвались кабели и «Николаевоблэнерго» решает этот вопрос.

— По городу у нас вообще большой деревопад. У нас по Заводскому району 150 деревьев упало, сейчас убрано где-то 40%, в Центральном районе 62 дерева и 20 из них вчера к вечеру было убрано, в Корабельном районе 182 дерева - это наибольшее количество - 102 были убраны, по Ингульскому району 60 деревьев упало и 37 было убрано. По улице Космонавтов в некоторых местах кабели лежали на земле, поэтому мы огородили это место и в ближайшее время «Облэнерго» этот вопрос решит, - отметил Александр Сенкевич.

Ранее Александр Сенкевич отчитался о последствиях непогоды в Николаеве и об их устранении городскими службами.