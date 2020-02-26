|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|06:38
|Заход солнца:
|17:31
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что Корабельный район больше других пострадал от падения деревьев, вызванным сильным штормом в городе.
Об этом он рассказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
Мэр рассказал, что всего в Николаеве упало 454 дерева, но больше всего пострадал Корабельный район, где рухнуло 182 дерева. Также по улице Космонавтов в некоторых местах порвались кабели и «Николаевоблэнерго» решает этот вопрос.
— По городу у нас вообще большой деревопад. У нас по Заводскому району 150 деревьев упало, сейчас убрано где-то 40%, в Центральном районе 62 дерева и 20 из них вчера к вечеру было убрано, в Корабельном районе 182 дерева - это наибольшее количество - 102 были убраны, по Ингульскому району 60 деревьев упало и 37 было убрано. По улице Космонавтов в некоторых местах кабели лежали на земле, поэтому мы огородили это место и в ближайшее время «Облэнерго» этот вопрос решит, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее Александр Сенкевич отчитался о последствиях непогоды в Николаеве и об их устранении городскими службами.
Мэр также заявил, что Николаевский областной совет не выделил средства из своего резервного фонда и не помог городу в ликвидации последствий непогоды.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что Корабельный район больше других пострадал от падения деревьев, вызванным сильным штормом в городе.
Об этом он рассказал во время брифинга, посвященного последствиям непогоды в городе сегодня, 26 февраля, - передает корреспондент НикВести.
Мэр рассказал, что всего в Николаеве упало 454 дерева, но больше всего пострадал Корабельный район, где рухнуло 182 дерева. Также по улице Космонавтов в некоторых местах порвались кабели и «Николаевоблэнерго» решает этот вопрос.
— По городу у нас вообще большой деревопад. У нас по Заводскому району 150 деревьев упало, сейчас убрано где-то 40%, в Центральном районе 62 дерева и 20 из них вчера к вечеру было убрано, в Корабельном районе 182 дерева - это наибольшее количество - 102 были убраны, по Ингульскому району 60 деревьев упало и 37 было убрано. По улице Космонавтов в некоторых местах кабели лежали на земле, поэтому мы огородили это место и в ближайшее время «Облэнерго» этот вопрос решит, - отметил Александр Сенкевич.
Ранее Александр Сенкевич отчитался о последствиях непогоды в Николаеве и об их устранении городскими службами.
Мэр также заявил, что Николаевский областной совет не выделил средства из своего резервного фонда и не помог городу в ликвидации последствий непогоды.