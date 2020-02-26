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В Киеве возле Офиса Президента во время митинга мужчина облил себя бензином и поджег.
Огонь успели погасить, но мужчина получил ожоги лица и других частей тела.
Как стало известно, пострадавший родом из Сумской области и его зовут Александр Бурлаков, на такой отчаянный шаг решился из-за того, что его лишили законного земельного пая. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать землю.
В Офисе Президента сообщили, что мужчина, который совершил самоподжог не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.
— Он жив и имеет ожоги легкой степени. Сейчас ему оказівают медицинскую помощь. По предварительным данным, он живет в Сумской области и у него были проблемы с местными властями, - сказано в сообщении.
Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Александр Макушенко, удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.
— Полиция пока выясняет обстоятельства инцидента, который произошел под Офисом президента. Сейчас туда направлена следственно-оперативная группа. Подробная информация будет после установления обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции Киева.
Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством, путем поджога.
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В Киеве возле Офиса Президента во время митинга мужчина облил себя бензином и поджег.
Огонь успели погасить, но мужчина получил ожоги лица и других частей тела.
Как стало известно, пострадавший родом из Сумской области и его зовут Александр Бурлаков, на такой отчаянный шаг решился из-за того, что его лишили законного земельного пая. Он уточнил, что чиновники не дали распаевать землю.
В Офисе Президента сообщили, что мужчина, который совершил самоподжог не участвовал в митинге медработников, он появился за несколько минут до поджога.
— Он жив и имеет ожоги легкой степени. Сейчас ему оказівают медицинскую помощь. По предварительным данным, он живет в Сумской области и у него были проблемы с местными властями, - сказано в сообщении.
Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Александр Макушенко, удалось не допустить серьезных повреждений. Пострадавшего передали медикам. В ГСЧС также подтвердили, что ему вызвали скорую помощь.
— Полиция пока выясняет обстоятельства инцидента, который произошел под Офисом президента. Сейчас туда направлена следственно-оперативная группа. Подробная информация будет после установления обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции Киева.
Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством, путем поджога.