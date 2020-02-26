Об этом сообщили в Министерства обороны.

По состоянию на 12:30 боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки и Павлополя.

Напомним, за минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.