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С начала 26 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве.
Об этом сообщили в Министерства обороны.
По состоянию на 12:30 боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки и Павлополя.
Напомним, за минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
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С начала 26 февраля в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, подорвавшись на взрывном устройстве.
Об этом сообщили в Министерства обороны.
По состоянию на 12:30 боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, обстрелы зафиксировали вблизи Марьинки и Павлополя.
Напомним, за минувшие сутки, 25 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.