В 2019 году известно о 578 случаях нарушения прав населения на справедливый суд в оккупированном Крыму, а также 86 обысков и 157 задержаний.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время форума «Age of Crimea Forum 2020», передает УНН.

— По данным правозащитников, в 2019 году на полуострове зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний, 194 допроса, опросов, так называемых «бесед». 335 случаев ареста. 33 вынесеных приговора в отношении политзаключенных Крыма. 252 случая продления сроков содержания под стражей. Известно о 578 случаев нарушения прав населения на справедливый суд. 90 случаев - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. 69 этапирований политзаключенных, - рассказала Оксана Коляда.

Она также отметила, что по политическим и религиозным мотивам в Крыму преследуются по меньшей мере 90 человек и их количество растет.

— Среди них активисты Нариман Мемедиминов, Ремзи Бакиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Руслан Сулейманов, а также правозащитники Эмир-Усеин Куку и Сервер Мустафаев. Это новые реалии оккупированного Крыма. Я знаю, что сейчас нас видят в Крыму, и я обращаюсь к каждому из названных мной выше. Знайте, мы четко отслеживаем все процессы, знаем и помним о вас. Все это будет внесено в единый обвинительный акт в адрес агрессора - Российской Федерации, - добавила Оксана Коляда.

Ранее сообщалсь, что в Совете Европы обеспокоены ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Россией Крыму и выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.