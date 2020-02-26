26 февраля в Николаеве по улице Большая Морская на ходу загорелся автомобиль BMW. В Службу спасения сообщение о происшествии поступило в 15:06.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место были направлены дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС области.

«Во время движения авто из-под капота начал подниматься густой дым, а после остановки огонь охватил переднюю часть транспортного средства. Водитель легковушки пытался самостоятельно укротить пламя, но попытки оказались тщетными. С помощью генератора пены пожарные ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра в 15:21», - говорится в сообщении.

Причина возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 28 января в Корабельном районе Николаева вечером загорелся Lexus.