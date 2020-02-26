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В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.
Их уволили за нарушение служебной дисциплина и законности, сообщили в пресс-службе областной полиции.
— За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания, – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.
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В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия.
Их уволили за нарушение служебной дисциплина и законности, сообщили в пресс-службе областной полиции.
— За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания, – говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.