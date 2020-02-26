25 февраля в Николаеве полиция задержала 41-летнего лидера организованной преступной группировки, которая создала сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержанный позиционирует себя, как «приближенный к лицу, имеющему влияние на криминальную среду в регионе». Он находился в розыске с сентября 2019 года. По ходатайству следователя Следственного управления суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 250 тысяч гривен.

«Злоумышленники создали сеть фиктивных фирм по продаже автомобилей и обманули 20 клиентов более чем на полмиллиона гривен. Орудовали аферисты с сентября 2018 года. Следователи следственного управления и сотрудники киберполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили их противоправную деятельность в сентябре 2019 года. Тогда были установлены все фигуранты группировки, однако организатор скрывался от следствия», — говорится в сообщении.

Тогда вручили подозрения четырем фигуранткам дела, которые использовали бланки заведомо ложных предварительных договоров лизинга и завладели деньгами граждан. Организатору заочно сообщили о подозрении в совершении преступления.

Сейчас следователи закончили досудебное расследование, обвинительный акт уже направлен в суд. Действия участников организованной группировки квалифицировали по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»).

Напомним, в понедельник, 25 февраля, Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали мошенника, который пытался «продать» должность главы Николаевской облгосадминистрации.