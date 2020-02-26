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На кладбище в Корабельном районе неравнодушные николаевцы задержали мужчину, который срезал металлическую ограду.
Об этом сообщает отдел коммуникации полции в Николаевской области.
«Злоумышленника вместе с товарищами, которые помогали ему нести металлические конструкции, граждане удерживали до приезда полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что 43-летний мужчина похитил части металлических ограждений с мест захоронений», — говорится в сообщении.
По словам злоумышленника, металлические изделия с кладбища он похитил, чтобы иметь деньги на жизнь. Выбирал старые места захоронения и те, за которыми давно никто не ухаживал, откуда демонтировал части, которые не нуждались применения вспомогательных инструментов.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
В ходе расследования полицейские установили, что преступник действовал по корыстным мотивам и причастен к ряду подобных фактов.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Вознесенске две ученицы лицея устроили дебош и повредили надгробные плиты на кладбище.
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На кладбище в Корабельном районе неравнодушные николаевцы задержали мужчину, который срезал металлическую ограду.
Об этом сообщает отдел коммуникации полции в Николаевской области.
«Злоумышленника вместе с товарищами, которые помогали ему нести металлические конструкции, граждане удерживали до приезда полиции. На месте происшествия правоохранители установили, что 43-летний мужчина похитил части металлических ограждений с мест захоронений», — говорится в сообщении.
По словам злоумышленника, металлические изделия с кладбища он похитил, чтобы иметь деньги на жизнь. Выбирал старые места захоронения и те, за которыми давно никто не ухаживал, откуда демонтировал части, которые не нуждались применения вспомогательных инструментов.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
В ходе расследования полицейские установили, что преступник действовал по корыстным мотивам и причастен к ряду подобных фактов.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Вознесенске две ученицы лицея устроили дебош и повредили надгробные плиты на кладбище.