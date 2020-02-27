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26 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение.
Обстрелам подверглись Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — отметили в штабе.
Напомним, в январе в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.
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26 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение.
Обстрелам подверглись Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.
«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — отметили в штабе.
Напомним, в январе в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб житель Первомайска, боец 72-й отдельной механизированной бригады младший сержант Александр Слободанюк.