26 февраля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражение.

Обстрелам подверглись Марьинка, Павлополь, Авдеевка, Орехово, Золотое-4, Новотошковское, Луганское.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», — отметили в штабе.