Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, число зараженных коронавирусом, зафиксированных на территории материкового Китая и за его пределами, выросло до 82 138 лиц. Количество летальных случаев во всем мире составляет 2801.

Резкую вспышку коронавируса фиксируют в Южной Корее и Италии. В Южной Корее коронавирусом уже заразились 1595 человек, умерло - 13 больных. В Италии количество инфицированных продолжает расти, в настоящее время подтверждено 447 случаев, еще 12 случаев - летальные.

Напомним, что первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.