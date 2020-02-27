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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным издания, число зараженных коронавирусом, зафиксированных на территории материкового Китая и за его пределами, выросло до 82 138 лиц. Количество летальных случаев во всем мире составляет 2801.
Резкую вспышку коронавируса фиксируют в Южной Корее и Италии. В Южной Корее коронавирусом уже заразились 1595 человек, умерло - 13 больных. В Италии количество инфицированных продолжает расти, в настоящее время подтверждено 447 случаев, еще 12 случаев - летальные.
Напомним, что первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.
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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 82 тысячи человек, зафиксировано более 2800 летальных случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным издания, число зараженных коронавирусом, зафиксированных на территории материкового Китая и за его пределами, выросло до 82 138 лиц. Количество летальных случаев во всем мире составляет 2801.
Резкую вспышку коронавируса фиксируют в Южной Корее и Италии. В Южной Корее коронавирусом уже заразились 1595 человек, умерло - 13 больных. В Италии количество инфицированных продолжает расти, в настоящее время подтверждено 447 случаев, еще 12 случаев - летальные.
Напомним, что первый случай заражения коронавируса зафиксирован среди украинцев в Италии.