Во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись «Фольксваген Джета», которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутный автобус БАЗ сообщением «Львов-Дубляны», под управлением 49-летнего львовянина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В результате аварии 29-летний водитель легковушки умер на месте происшествия, его 16-летний пассажир госпитализирован. За медицинской помощью также обратились водитель автобуса и пять пассажиров.

— По факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве на пересечении проспекта Центральный и улицы Московской столкнулись внедорожник и маршрутка с пассажирами.