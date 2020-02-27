В Вознесенске, в ночь на 26 февраля, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась крыша 5-этажного жилого дома на улице Кутвицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в 3:44. По указанному адресу направлено три автомобиля от 12 государственной пожарно спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию стало известно, что пожар возник на крыше дома и огнем охвачено деревянные балки в перекрытии.

— Спасатели помогли эвакуироваться 20 жителям верхних этажей на свежий воздух и одновременно с этим приступили к тушению с помощью пожарной автолестницы. Во время пожара никто не пострадал, в 3:58 ее локализовали, 4:25 - ликвидировали на площади 20 квадратных метров, - сказано в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники, 8 человек личного состава. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Николаеве, сегодня 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском загорелась квартира.