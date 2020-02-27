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В четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой областипредставители «Нацдружин», недовольные действиями местной власти, побили окна и выбили двери в здании мэрии.
Об этом пишет местное издание Жмеринка.City.
— Выбитые окна, двери, мебель, газ, кровь и крики - именно в таких условиях сегодня в Жмеринке проходит сессия городского совета. На месте работают правоохранительные органы и работники экстренной медицинской помощи, - пишет издание.
Напомним, что в Кривом Роге группа активистов попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.
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В четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой областипредставители «Нацдружин», недовольные действиями местной власти, побили окна и выбили двери в здании мэрии.
Об этом пишет местное издание Жмеринка.City.
— Выбитые окна, двери, мебель, газ, кровь и крики - именно в таких условиях сегодня в Жмеринке проходит сессия городского совета. На месте работают правоохранительные органы и работники экстренной медицинской помощи, - пишет издание.
Напомним, что в Кривом Роге группа активистов попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.