В четверг, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой областипредставители «Нацдружин», недовольные действиями местной власти, побили окна и выбили двери в здании мэрии.

Об этом пишет местное издание Жмеринка.City.

— Выбитые окна, двери, мебель, газ, кровь и крики - именно в таких условиях сегодня в Жмеринке проходит сессия городского совета. На месте работают правоохранительные органы и работники экстренной медицинской помощи, - пишет издание.

Напомним, что в Кривом Роге группа активистов попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.